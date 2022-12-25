«حماية المستهلك» يضبط 12 طن أرز و3 أطنان أعلاف في حملات بالمحافظات

قالت مصادر مسئولة في جهاز حماية المستهلك، إن كافة أفرع الجهاز في المحافظات، كثفت من تواجدها داخل الأسواق والمحال التجارية تحديدا محال بيع الأعلاف ومضارب الأرز للتأكد من عدم حجب الأرز وبيعه بالأسعار المعلنة.

وتستمر الحملات على مدار الساعة واليوم حرصا من الجهاز على التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة حول أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر على التجار لعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

وأضافت المصادر- في تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الحملات استهدفت محال بيع الأعلاف بكافة أنواعها والأصناف المختلفة لمراقبة عملية البيع والشراء، لافتة أنه تم ضبط 3 طن أعلاف مجهولة المصدر لدى عدد من التجار ويتم بيعها على أساس منتجات لإحدى الشركات الكبيرة والمعروفة في صناعة الأعلاف.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا 12 طن أرز شعير داخل عددا من المضارب بهدف حجبها عن التداول للمواطنين لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأكدت المصادر أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه عدد من الجهات الرقابية منها جهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق وبيع السلع الغذائية.