حماية المستهلك يضبط مواد غذائية غير صالحة في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد حملة تفتيشية على المخابز البلدية والسياحية بمدينة الخارجة.

تأتي الحملة للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز بالاشتراطات الصحية لحماية المواطن وتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات.

أسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية داخل ثلاجة معدة للبيع غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبيانها كالتالي:

_ عدد ١٠٠ عبوة كب كيك زنة ١٤,٥ كيلو جرام.

_ لبن مجمد بوعاء بلاستيك تظهر عليه علامات التلف زنة ٥ كيلو جرام.

_ كريمة مجمدة بوعاء بلاستيك تظهر عليها علامات التلف زنة ١,٩كيلو جرام.

_ صلصة طماطم بوعاء صفيح غير مدون عليها أي بيانات زنة ١,٣ كيلو جرام.

_ سلطة تستخدم فى عمل البيتزا داخل وعاء بلاستيك تصدر منها رائحة كريهة زنة ٣ كيلو جرام.

_ نقص فى الاشتراطات الصحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى عدم حمل وانتهاء الشهادات الصحية.

تم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وناشد الجهاز المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.