حماية المستهلك يضبط مستودعا يبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي

أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه حملات مكثفة على مدار يومي الخميس والجمعة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة، للتأكد من جودة المعروض وتوافر السلع أمام المستهلكين وعدم بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

أكدت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، أن الحملات أسفرت عن ضبط 300 كيلو لحوم بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 70 علبة كيماويات منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط 80 برطمان عسل مجهول المصدر.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم ضبط أيضا 218 علبة سجائر مهربة، بالإضافة إلى ضبط 120 كيلو جرام فسيخ ورنجه تظهر عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية، فضلا عن ضبط 218 عبوة غذائية بدوت بيانات صلاحية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط مستودع بوتاجازت للبيع بأعلى من السعر الرسمي وبحوزته 142 أسطوانة بوتجاز، بالإضافة إلى ضبط 30 “فردة كاوتش” موتوسيكل مجهول المصدر، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية،وأيضا مقدرا لدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا، يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى.