«حماية المستهلك» يضبط كميات مواد غذائية منتهية الصلاحية بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محفظة الوادي الجديد، حملة مكبرة على قرى «جناح – ناصر الثوره – بولاق – الجزائر – صنعاء»، بمشاركة مديرية التموين للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.

واستهدفت الحملة عدة منشآت تجارية مثل محلات بيع الخضروات والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية والمقاهي، إذ أسفرت الحملة عن إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبيانها كالتالي:

كمية كبيرة من أكياس شيبسي أطعمة مختلفة.

كمية من أكياس كاراتيه چاجوار وأكياس ڤلامنكو.

إعدام عدد ٢٠ مولتو.

إعدام عدد ٢ زجاجة شراب رمان فيتراك.

إعدام عدد ٤ كيس ڤيچتار.

إعدام عدد ٨ طبق من المخبوزات والحلويات.

وتمكنت الحملة من إعدام كميات من المواد الغذائيه لتغير فى خواصها الطبيعية وبيانها كالتالي:

إعدام عدد 20 كيلو جراما من الخضروات والفواكه.

إعدام عدد ٨ آيس كريم كيموكونو.

وتمكنت الحملة التي أشرفت عليها مدرية التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية، عن تحرير عدد من المحاضر منها:

تحرير عدد ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير عدد ٨ محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

تحرير عدد ١ محضر نقص فى الاشتراطات الصحية وعدم نظافة الأدوات.

ويهيب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين وصحتهم.