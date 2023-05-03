«حماية المستهلك» يضبط كميات من مصنعات الداوجن وسجائر مهربة في الإسماعيلية وكفر الشيخ

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في محافظتي الإسماعيلية وكفر الشيخ تواجدوا في الأسواق للتفتيش على المحال التجارية الكبيرة والمعروفة للتأكد من سلامة وجودة المعروض بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة الأسواق خلال الساعات القليلة الماضية.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات في محافظة الإسماعيلية أسفرت عن ضبط 155 كيلو مصنعات ومجزءات دواجن منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 40 كيلو لحوم حواوشي منتهية الصلاحية وتباع للمواطنين على أن مدة الصلاحية سارية حتى تاريخ أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 200 علبة سجائر مجهولة المصدر بدون بندرول وزارة المالية، إضافة إلى ضبط 20 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية كفر الشيخ، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقا لقانون حماية المستهلك.

وتابعت المصادر أن الحملات مستمرة في جميع المحافظات وبجميع أفرع الجهاز البالغ عددها حوالي 20 فرعا في المحافظات المختلفة، لافتة إلى أنه يتم التنسيق بين المحافظات الأقرب مسافة من المحافظة المتواجد بها فرع للجهاز للرقابة على الأسواق والسلع المعروضة للمستهلكين.

جدير بالذكر أن الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.