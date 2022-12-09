«حماية المستهلك» يضبط كميات من اللحوم والفاكهة غير الصالحة في المحافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على المجارز، والأسواق لمتابعة عمليات الذبح داخل الأماكن التي حددتها الدولة لذبح الأبقار والمواشي، بالتعاون مع مدريات الطب البيطري في المحافظات.

وقالت مصادر بالجهاز، إن الحملات التي شنتها أفرع الجهاز تمكنت من ضبط 450 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير مدون عليها أي أختام تفيد بذبحها بالمجازر، إذ تم التحفظ عليها واتخاذ اللازم ضد المخالفين.

وأضافت المصادر – في تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه تم ضبط أيضا 1200 كيلو جرام فاكهة حشو فرولة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بالإضافة إلى ضبط 600 كيلو جرام كريمة كاكو البندق منتهية الصلاحية.

وأكدت أن الجهاز متواجد على مدار اليوم في الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة بيع السلع والأسعار وعدم احتكار أي سلعة وإحداث أزمة في الأسعار والأسواق.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسئولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.