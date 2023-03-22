«حماية المستهلك» يضبط كميات لحوم فاسدة وسجائر مهربة خلال حملات مكثفة بالمحافظات

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات المختلفة تواجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في كافة أسواق المحافظات للرقابة على السلع وأسعارها قبل بيعها للمستهلكين.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات استهدفت محال الجزارة والسوبر ماركت ومحال بيع الدواجن بكافة أنواعها للتأكد من سلامة السلع قبل بيعها للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن أسعار السلع وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين، لافتة إلى أن الحملات جاءت بالاشتراك مع الجهات المعنية مثل التموين والصحة وسلامة الغذاء والحكم المحلي كلا في محافظته.

وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 234 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 68 كيلو مصنعات لحوم بدون بيانات تدل على صلاحيتها أو منتجها، فضلا عن ضبط 318 علبة سجائر مهربة من الجمارك لدى عددا من المحال التجارية المعروفة والكبيرة في المحافظات.

وأكدت المصادر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك وجار تحرير المحاضر تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات الرقابية لتكثيف الرقابة على السلع والأسواق خلال أول أيام شهر رمضان لمنع التلاعب في الأسعار واحتكار السلع.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.