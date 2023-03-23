«حماية المستهلك» يضبط كميات كبيرة من الألبان والزبادي الفاسدة خلال حملاته في أول أيام رمضان

أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات المختلفة والبالغ عددهم حوالي 20 فرعا، حملات مكثفة بالتعاون مع الصحة والتموين وسلامة الغذاء على مصانع الألبان والأغذية للتأكد من سلامة المنتجات الموردة للمستهلكين خلال شهر رمضان.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات استهدفت عددا من مصانع الأغذية والألبان في نطاق عددا من المحافظات بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأغذية والمنتجات المعروضة في المحال التجارية، لافتة إلى أنه تم ضبط 217 علبة زبادى منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط 10 شيكارة مكرونة بدون فواتير تدل على صناعتها.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 301 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 280 علبة لبن رايب غير صالح للاستهلاك الآدامي، فضلا عن ضبط 2100 لتر لبن مشكوك في صلاحيتها بسبب التغير في الخواص الطبيعية وجار إرسالها للمعامل لفحصها.

وأشارت إلى أنه بالمرور على بعض الصيدليات في عددا من المناطق تم ضبط 169 عبوة أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتدوالها تم ضبط داخل مركز علاج طبيعي غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط 113 شيكارة أرز بدون فواتير، فضلا عن ضبط 25 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدامي ومجهولة المصدر.

وأكدت المصادر أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على قطاع الأغذية بكافة أنواعها طوال شهر رمضان الكريم للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين خاصة أن قطاع الألبان يشهد إقبالا كثيفا طوال الشهر.

جدير بالذكر أن أعضاء جهاز حماية المستهلك بالمحافظات تواجدوا في أول أيام شهر رمضان لمتابعة توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين.

وتم التنسيق مع «الطب البيطري والصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدراية والحكم المحلي كلا في محافظته» للتواجد مع الجهاز خلال المرور على الأسواق لإحكام الرقابة على الأسواق وعدم إعطاء التجار أي فرصة لاحتكار السلع.