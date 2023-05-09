«حماية المستهلك» يضبط قطع غيار مواتير ومسلتزمات تشطيب مجهولة المصدر في الأسواق

كثف جهاز حماية المستهلك من حملاته على المحال المخصصة لبيع قطع غيارات السيارات والإكسسوارات للتأكد من العمر الافتراضي لتك السلع المعروضة للمواطنين في كافة المحال المخصصة لذلك في المحافظات.

أكدت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، أن الحملات استهدفت كافة المحافظات بالتعاون مع قطاع السلع المعمرة التابعة لجهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى رجال الضبطية القضائية ومدريات التموين في المحافظات المختلفة للتأكد من جودة المعروض للمستهلكين.

ولفتت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 100 قطعة مستلزمات تشطيب مجهولة المصدر وتباع للمواطنين على أنها من إحدى كبرى الشركات العاملة في تصنيعها.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 10 موتور نافورة بدون فواتير تدل على مصدرها أو إنتاجها، بالإضافة إلى ضبط 55 عوامة وقطعة غيار مواتير بدون فواتير تدل على مصدرها، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة رجال الضبطية القضائية والتموين.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الهدف من الحملات عدم ترك أي مساحة للتجار لعرض منتجات مجهولة المصدر للمواطنين ومنع استغلاله من خلال عرض منتجات أو قطع غيار مجهولة المصدر.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.