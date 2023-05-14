«حماية المستهلك» يضبط سجائر مهربة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية خلال حملاته على الأسواق

أجرى جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية بالتعاون مع الطب البيطري والتموين والصحة لمراقبة الصيدليات والمحال المخصصة لبيع اللحوم الفريش والمجمدة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين وفقا لتوجيهات رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين.

وقالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بسياراتهم المخصصة من الجهاز أجروا حملات تفتيشية على الصيدليات البيطرية ومحال الجزارة لمتابعة مدى التزام التجار بقرارات الحكومة ومدى صحة وسلامة المعروض للمستهلكين، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 210 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات في المحافظات المختلفة.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه بالمرور على بعض السلاسل التجارية الكبيرة تم ضبط 80 علبة سجائر مهربة بدون جمارك معروضة للمواطنين على أنها محلية الصنع، لافتة إلى أنه تم ضبط 47 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولا يوجد عليها أي أختام تدل على ذبحها داخل المجازر.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لضبط الأسواق ومنع احتكار أي سلع لطرحها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.