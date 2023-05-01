«حماية المستهلك» يضبط أكثر من طن سردين فاسد

شن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات البالغ عددها 20 فرعا حملات مكثفة على الأسواق ومحال الأسماك المملحة واللحوم والدواجن لمراقبة السلع المعروضة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها وسلامتها قبل بيعها للمستهلكين.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إنه تم التنسيق بين مدريات الصحة والتموين والطب البيطري وسلامة الغذاء والحكم المحلي كلا في محافظته للاشتراك في تلك الحملات التي تسهدف المحال الغذائية للتأكد من جودة وسلامة المعروض للمستهلكين، لافتة إلى أنه تم تخصيص عددا من سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز للمشاركة في الحملات.

الحملات تأتي بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم ضبط طن وربع سردين غير صالح للاستخدام الآدامي وتم إرسال عينه منه إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة للتأكد من عدم صلاحيته، بالإضافة إلى ضبط 170 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية وغير مدون عليها أي أختام متعلقة بالمجازر الحكومية.

وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط أيضا 300 علبة سجائر مستوردة مهربة من الجمارك وغير مسددة للرسوم الجمركية المفروضة عليها، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة رجال الضبطية القضائية لتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

وتابعت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق والتجار بالإضافة إلى استقبال الجهاز لشكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية لحلها في أسرع وقت ممكن طبقا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.