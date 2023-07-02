«حماية المستهلك» يضبط أكبر كمية سجائر محجوبة عن التداول في شرم الشيخ.. ويحيل مالكها إلى النيابة

قام عدد من أعضاء جهاز حماية المستهلك ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية بعمل محاولات شراء للتأكد من بيع التجار للسجائر بالأسعار المعلنة من قبل التجار وعدم بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي في عددا من المحافظات.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن المحاولات التي أجرها الجهاز على عددا من الأكشاك والمحال التجارية في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة بسبب تواجد المواطنين بها خلال عطلة إجازة عيد الأضحى والمصايف أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر تباع للمواطنين على أنها محلية الصنع.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه بالمرور على المحال في شرم الشيخ تم ضبط 2500 علبة سجائر تنوعت ما بين مجهولة المصدر ومحجوبة عن التداول للمواطنين بهدف بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وإحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة للتأكد من بيع السجائر في كافة مناطق الجمهورية بالأسعار المعلنة من الشركات المصنعة، مطالبة المواطنين بعدم شراء السجائر بالأسعار التي يقررها التجار خاصة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن ارتفاع السجائر.

وطالبت المصادر المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الواتس أب 01577779999 أو من خلال تطبيق الفيسبوك الخاص بجهاز حماية المستهلك.