«حماية المستهلك» يضبط أكاديمية تمريض ومركز صيانة سيارات بدون ترخيص في البحيرة

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالبحيرة، حملة مكبرة في نطاق المحافظة للتأكد من مدى صحة السلع الغذائية والأسعار، وعدم تعرض المواطنين للسلوك الخادع.

تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

وتمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط أكاديمية في دمنهور تقوم بتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص وذو إعلانات مضللة، يديرها أشخاص غير مؤهلين وتتقاضي من الطالب آلاف الجنيهات بدعوى منحه شهادات حكومية معتمدة على غير الحقيقة.

كما تم ضبط مركز صيانة سيارات غير مرخص يعمل بالكمبيوتر وذي إعلان مضلل، إذ أعلن أنه مركز صيانة معتمد لدى شركات سيارات كبرى على غير الحقيقة.

وتمكن أعضاء الجهاز من تحرير 7 محاضر ضد محلات متنوعة بشبراخيت في البحيرة، لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع، بالإضافة إلى عدم وجود دفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

كما تم تحرير 11 محضرًا ضد محلات متنوعة بشبراخيت، تنوعت ما بين: «مفروشات- أجهزة كهربائية- ملابس- حدايد وبويات- أدوات صحية- مواد غذائية»، لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وتم تحرير 8 محاضر جنح صحية، بالإضافة إلى إعدام 6 كجم أواني ألومنيوم متهالكة وغير صالحة لطهي المواد الغذائية، فضلا عن سحب 9 عينات مواد أغذية مختلفة.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.