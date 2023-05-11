«حماية المستهلك» يضبط أرزا أبيض بدون فواتير ولحوما فاسدة في الشرقية والدقهلية والمنيا

شنت فروع حماية المستهلك في محافظات الشرقية والدقهلية والمنيا حملات مكثفة على المحال التجارية والسوبر ماركت والأسواق العامة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن.

قالت مصادر مسوؤلة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات جاءت بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 50 علبة تونة مجهولة المصدر في محافظة الدقهلية.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال المرور على بعض المحال المخصصة لبيع الأرز الأبيض للمواطنين في محافظة الدقهلية تم ضبط 400 كيلو أرز أبيض بدون فواتير تدل على مصدره، لافتة إلى أنه تم ضبط 87 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدامي في المنيا.

وأشارت إلى أنه خلال الحملات التي شنها فرع الجهاز في محافظة الشرقية تم إعدام 850 كيلو مواد غذائية متنوعة مخللات وسبع غذائية وغيرها لعدم صلاحيتها، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.