«حماية المستهلك» يشن حملة موسعة على الشهادات الصحية والأسعار بالوادي الجديد

شن مكتب حماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة، حملة مرور على المحلات التجارية بحي السبط والمجاهدين، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من انضباط الأسواق والمحلات التجارية.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لبعض المخالفين، منها: «عدم وجود شهادات صحية، وعدم إعلان عن الأسعار»، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن حملات موسعة ومستمرة على الأسواق والمحال التجارية، حرصا منه على التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكافة أنواعة.

وتأتي تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وتشديد الرقابة على المنشآت الاستهلاكية والمرور على الأسواق والمحلات التجارية.

ويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.