حماية المستهلك يشن حملة مكبرة على موقف سيارات الخارجة بالوادي الجديد

شن فرع جهاز حماية المستهلك حملة على مواقف سيارات الأجرة المتواجدة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المحددة، والالتزام بالأجرة المقررة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو أي تجاوزات تعمل على استغلال المواطنين وتضر بمصلحتهم وضياع حقوقهم.

ولم تسفر الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة سلوى مصطفى رئيسية المكتب الإقليمي لحماية المستهلك في مركز الخارجة، بالاشتراك والتعاون مع إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، عن وجود أي مخالفات.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات حفاظا على حقوق المواطنين.

جدير بالذكر أن هناك العديد من المهام الموكلة لمكتب حماية المستهلك التي أضيف إليه مؤخرًا وهي متابعة مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالأجرة المقررة وبتوفير سبل السلامة لهم، وتكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة والتواجد الدائم في الشارع الواحاتي لمواجهة الظواهر السلبية التي قد تضر بمصلحة وحقوق المواطنين وضبط الأسواق.