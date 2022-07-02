«حماية المستهلك» يشن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بحي الخليفة

شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة على حي الخليفة في القاهرة، للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في المحلات بالحي.

جدير بالذكر أن الحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك تأتي بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المحال بنطاق الخليفة، للتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى التأكد من صحة التراخيص وصلاحية اللحوم المعروضة في بعض سلاسل السوبر الماركت للاستهلاك الآدمي.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.

كما يشن الجهاز العديد من الحملات على الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا للغش والاحتكار، تزامنا مع أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.