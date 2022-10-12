«حماية المستهلك» يشن حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق في مركز باريس بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين باريس والإدارة الصحية والبيطرية.

استهدفت الحملة المرور على المحلات التجارية للتأكد من انضباط الأسواق وجودة المعروض للبيع.

أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات منها: عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وعدم حمل شهادات صحية.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجار إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأهاب المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات غير قانونية حفاظا على حقوقهم وصحتهم.