«حماية المستهلك» يشن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة للمرور على بعض المحال التجارية ومخازن السلع الموجودة بنطاق قرى الكفاح وأبوالهول في الفرافرة.

وتأتي تلك الحملات للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق وجودة عمليات التداول والتخزين والعرض ومدى توافر السلع في الأسواق، وضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.

وخلال الحملة تم المرور على عددا من المحال التجارية والأسواق، وتم تحرير 2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر عدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين وجار عرضهم على النيابة العامة.

ويشن الفرع الاقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية لملاحقة المحتكرين والمخالفين وإتخاذ الاجراءات التى من شأنها ضبط الأسواق وتحقيق الوفرة والجودة في السلع و الخدمات.

وخصص جهاز حماية المستهلك خصص الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.