«حماية المستهلك» يشن حملة على مول المصرية ماركت والمحال التجارية في الوادي الجديد

شنّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، حملة مرورية على بعض المحال التجارية ومخازن السلع الموجودة بنطاق مدينة الفرافرة.

واستهدفت الحملة مول المصرية ماركت بنطاق مدينة الفرافرة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وجودة عمليات التداول والتخزين والعرض ومدي توافر السلع.

كما استهدفت الحملة عددًا من الأسواق في محافظة الوادي الجديد للتأكد من مدى صلاحية السلع المقدَّمة للمواطنين وعدم ارتفاع أسعارها.

تأتي الحملة في إطار ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع والضرب بيدٍ من حديد على من تُسوِّل له نفسه التلاعب بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.

وأكد العاملين بالفرع الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد أنهم لن يدّخرون جهدًا فى ملاحقة المحتكرين والمخالفين واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسواق وتحقيق الوفرة والجودة في السلع والخدمات.