«حماية المستهلك» يشن حملة على محلات الملابس في القاهرة.. ويُحرر محاضر للمخالفين

يحرص جهاز حماية المستهلك، على شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الطبية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للحفاظ على السلع المقدمة للمواطنين وعدم بيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الطبيعي والتي أقرتها الدولة.

تأتي الحملات التي يشنها الجهاز تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لعدم احتكار السلع وتعرض المواطنين للسلوك الخادع من التجار، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار التي تشهدها بعض السلع.

ويتصدى لجميع أنواع المخالفات التي تتم في الأسواق التجارية والمحلات والمنشآت الطبية، لتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين، وتحرير المخالفات، والتحفظ على المضبوطات.

في ذات السياق، برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، عرض تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان: «حملة جهاز حماية المستهلك على الأسواق لضبط الأسعار».

وبدأت الحملة بمحلات بيع الملابس بأحد أحياء محافظة القاهرة، وتم تحرير محضر بالمخالفات التي تضر المستهلك.

وقال أحمد يحيي مأمور ضبط قضائي بالجهاز: «نستكمل الحملات الرقابية الخاصة بالجهاز، وذلك على مستوى أفرع الجهاز في كل محافظات الجمهورية، نستهدف المنشآت التجارية كافة، نتابع الأسعار والفواتير وأي إجراء فيه سلوك خادع أو مضلل للمستهلك المصري، وهل المنتجات الموجودة مستوفاة للبيانات كافة أم لا».

وأضاف أنه في حالة عدم استيفاء الفاتورة للبيانات كاملة يتم تحرير مخالفة، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية والمنتج والمواصفات باللغة العربية وسياسة الاستبدال والاسترجاع وتاريخ اليوم.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب في أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.