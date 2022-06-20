«حماية المستهلك» يشن حملة تفتيش على الشهادات الصحية في الوادي الجديد

شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة السلع المعروضة للمواطنين، في محافظ الوادي الجديد.

ويشدد جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقام مكتب حماية المستهلك برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى، بالاشتراك مع مديرية التموين بالتفتيش داخل سوق البلد بالوادي الجديد، إذ أسفر التفتيش عن عدم وجود شهادات صحية لدي بعض العاملين، وعدم إعلان أسعار لدى البعض الآخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إذ يهيب المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق حفاظا على صحة وسلامة وحقوق المواطنين.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.