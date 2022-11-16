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حماية المستهلك يشن حملة تفتيشية على مواقف السيارات بالوادي الجديد

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تم التنبيه على المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن التعريفة المقررة

حماية المستهلك يشن حملة تفتيشية على مواقف السيارات بالوادي الجديد
محمد فتحي

محمد فتحي

8:13 م, الأربعاء, 16 نوفمبر 22

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك حملة مرورية مكثفة بالتنسيق والاشتراك مع إدارة المواقف للمرور على مواقف السرفيس وسيارات الأجرة والمواقف الداخلية والخارجية بالوادي الجديد.

تأتي تلك الحملات للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين والمتابعة المستمرة والمرور على مواقف الأجرة وخطوط السير المقررة والاطمئنان على نظام حركة السيارات.

وخلال الحملة تم التأكد من وجود الإعلان عن التعريفة بكافة المواقف وسيارات الخطوط المختلفة.

كما تم التنبية على المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن التعريفة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائقين المخالفين.

محمد فتحي

محمد فتحي

8:13 م, الأربعاء, 16 نوفمبر 22