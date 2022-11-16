حماية المستهلك يشن حملة تفتيشية على مواقف السيارات بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك حملة مرورية مكثفة بالتنسيق والاشتراك مع إدارة المواقف للمرور على مواقف السرفيس وسيارات الأجرة والمواقف الداخلية والخارجية بالوادي الجديد.

تأتي تلك الحملات للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين والمتابعة المستمرة والمرور على مواقف الأجرة وخطوط السير المقررة والاطمئنان على نظام حركة السيارات.

وخلال الحملة تم التأكد من وجود الإعلان عن التعريفة بكافة المواقف وسيارات الخطوط المختلفة.

كما تم التنبية على المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن التعريفة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائقين المخالفين.