«حماية المستهلك» يشن حملات مكثفة لتنفيذ قرار تحديد سعر الأرز الأبيض

شن المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد، حملات مرورية استهدفت تجار الجملة والسوبر ماركت للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15جنيها للكيلو المعبأ.

وخلال الحملة تم التنبيه على جميع التجار بالالتزام بالسعر المحدد حتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي في إطار موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقا لحكم المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

وتنص المادة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة.