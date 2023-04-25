«حماية المستهلك» يشن حملات مكثفة على الأسواق في الشرقية

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، خلال شهر مارس الماضي، عدة حملات على مدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي وشئون البيئة.

جاءت الحملات بناءً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم «ع .س .ا .ع»، لحيازته سلع منتهية الصلاحية، إذ تم التحفظ على 10 عبوات خل زنة الواحدة 900 ملي و6 عبوات عصير زنة الواحدة 225 ملي، بالإضافة إلى 21 كيس جبنة مبشورة زنة الواحدة 200 جرام، و29 علبة جبنة مثلثات زنة الواحدة 108 جم، وعلبة محسنات بيكنج بودر بكل علبة 24 ظرف.

كما أسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم «م .ا. ا. م»، لحيازة سلع منتهية الصلاحية، إذ تم التحفظ على 33 عبوة خل أبيض طبيعي زنة الواحدة 900 ملي و12 كيس مقرمشات أطفال زنة الواحدة 85 جم و1 لانشون لحم بقري زنة الواحدة 500جم.

وتم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الأسمدة والأعلاف لحيازة سلع مجهولة المصدر، إذ تم التحفظ على عدد 150 شيكارة سماد كبريتات كالسيوم فوسفورية زنه الواحدة 50كجم، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم «م .ح. م. م» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 13 صفيحة سمن نباتي وزن الواحد 11 كجم.

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير محضر ضد محل لبيع إطارات وبطاريات سيارات لصاحبه «ع .ا .ع» لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 15 فردة كاوتش، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد مخزن لبيع الأعلاف لصاحبه «ا .ح .ع»، لحيازته سلع مجهولة المصدر، إذ تم التحفظ على 25 شيكارة ذرة زنة الشيكارة 40 كجم بإجمالي وزن 1000 كجم.

تأتي الحملات ضمن الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائة لصاحبة «ر. ص» لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 كرتونة مقرمشات، كما تم تحرير محضر ضد محل لبيع العطارة لصاحبه «م .ش» لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 15 باكو شيكولاتة زنة 200 جرام و9 عبوات ماء ورد زنة الواحدة 600 ملي و2 باكت لبان بكل باكت 74 قطعة وعدد 2 باكت مسحوق مشروب صناعى بكل عبوة 34 باكو و جردل خليط توابل بزنة 3 كجم.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مطعم «ع. ا .م» للمأكولات الشعبية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 10 شكاير فول مجروش زنة الواحدة 50 كجم، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم «ي .ع. ي .س» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 25 باكتة عصير بكل باكت 27 عبوة.

وتم تحرير محضر ضد «م .ا .س. س»، صاحب محل لبيع الحبوب و الأعلاف لعرضه للبيع 25 شيكارة خليط زوائد زنة الواحدة 40 كجم مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد «ع .ع .ا»، صاحب محل لبيع المنظفات لعرضه للبيع 12 برميل صابون سائل زنة الواحدة 50 كجم مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة وسلع تموينة باسم «ا .ع. ا .م» للتصرف في عدد 85 كرتونة زيت طعام تموينى مدعم بمبلغ 25245 جنيه، وتحرير محضر ضد صاحب محل للعطارة باسم «م .م .ا .س» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 32 باكتة سكر أبيض بكل باكت 10 أكياس زنة الواحدة 1 كجم.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع المخللات باسم «ا .ص. س» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 شيكارة ملح طعام خشن زنة الواحدة 50 كجم، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع المخللات باسم «م .ع .ا. م» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 شيكارة ملح طعام خشن زنة الواحدة 50 كجم.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع المخللات باسم «ا. ز. ا .ا»، لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 30 شيكارة ملح طعام زنة الواحدة 50 كجم، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الاكياس البلاستيك باسم «ا .ا .ج»، لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 شيكارة خام بولى إيثلين اسود لتصنيع الأكياس البلاستيك زنة 30 كجم

وتحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع مستلزمات الأدوات الصحية والسباكة باسم «ا .ر .ع.ا» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 100 كرتونة قفيز نصف بوصة، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع الأدوات المنزلية باسم «ح .ع. ا» لحيازة سلع مجهولة وعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على 100 كرتونة طقم ثلاجة بلاستيك.

أسفرت الحملات أيضا عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم «ا .ح. ع .م» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 باكتة سجائر، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الاعلاف باسم «ح .ش .ع. ا» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 15 شيكارة خليط زوائد زنة الواحدة 40 كجم.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب ماركت ومواد الغذائية وذلك لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف باسم «هـ . ب .ع .م»، لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 30 شيكارة خلطة بط زنة الواحدة 25 كجم.

وحرر الجهاز محضرا ضد صاحب محل لبيع زيوت السيارات باسم «ا .م .ا . ح» لعرضه للبيع 20 جركن زيت سيارات مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع قطع غيار السيارت وموتوسيكلات لصاحبه «ا. م. ا. ع» لعرضه للبيع 20 قطعة كاوتش موتوسيكل خارجي مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد محطة وقود تعبئة سيارات لصاحبها «ع .م. ح»، للبيع بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد تاجر تمويني لصاحبه «ع .م. ع» لغلق المحل وعدم ممارسة النشاط التمويني، فضلا عن تحرير محضر ضد صاحب محطة تموين وتعبئة سيارات باسم «ع .ا .ع» لبيع البنزين 80.

وحرر الفرع 155 محضرًا ضد أصحاب محلات تجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد محطة تموين سيارات باسم «ح .ح .م .ش» ذلك لبيع مادة السولار أزيد من السعر، فضلا عن تحرير 30 محضرًا ضد أصحاب محلات تجارية لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير 12 محضر ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز وذلك لبيع إسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 7 محاضر ضد أصحاب محلات تجارية وذلك لعدم وجود شهادة صحية.