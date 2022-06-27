«حماية المستهلك» يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالسويس

أكدت مصادر بجهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة السويس شن حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بكافة المناطق بالمحافظة لعدم احتكار السلع والمتجات الغذائية.

جدير بالذكر أن الحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك تأتي بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات استهدفت العديد من المحال التجارية الكبيرة داخل المحافظة، لافته إلى أنه تم التحفظ على كميات من السلع الغذائية والتموينة وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأشارت إلى أن الجهاز يحاول قدر الإمكان منع احتكار السلع الغذائية داخل المحافظة، وعدم بيعها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى أنه تم التفتيش على الشهادات الصحية بالمطاعم والمحال التي تقدم وجبات غذائية للمواطنين.

وتابعت أن الجهاز يعمل على مدار الـ24 ساعة داخل نطاق المحافظة ويتم فحص الشكاوى التي يستقبلها على مدار الساعة، وذلك لعدم استغلال المواطنين وترك فرصة للتجار المغلاة عليهم في أسعار السلع.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.