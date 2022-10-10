«حماية المستهلك» يشن حملات مكبرة على المخابز البلدية في الوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد حملة تفتيشية بمركز ومدينة الخارجة بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز البلدية بقرى المنيرة.

تأتي الحملات للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات والإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الإعلان عن أسعار الخبز المنتج السياحي، وعدم حمل الشهادات الصحيه لبعض العاملين بالمخابز والمحال التجارية، وعدم الإعلان عن الأسعار لبعض المحال التجارية.

تم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، ويهب جهاز حماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أى مخالفات فى الاسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وصحتهم.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي حرصاً من الدولة على ضبط الاسواق والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.