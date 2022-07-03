«حماية المستهلك» يشن حملات مكبرة على أسواق حي الوايلي

شن جهاز حماية المستهلك، حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمنطقة الوايلي في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري والتموين والصحة.

تأتي الحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وقامت الحملة بالتفتيش على عدد من المحال بنطاق الحي، للتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى التأكد من صحة التراخيص وصلاحية اللحوم المعروضة في بعض سلاسل السوبر الماركت للاستهلاك الآدمي.

ويشن الجهازالعديد من الحملات على الأسواق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا للغش والاحتكار، تزامنا مع أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.