«حماية المستهلك» يشن حملات مكبرة المخابز البلدية في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة على مركز ومدينة الخارجة، استهدفت المخابز البلدية بقرى «المنيرة والشركة ٨»، وبعض المخابز البلدية الموجودة داخل نطاق مدينة الخارجة.

تأتي الحملة للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والإلتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات والإعلان عن الأسعار.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأهاب الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بأصحاب المخابز ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين، مناشدا المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي حرصا من الدولة على ضبط الأسواق والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.