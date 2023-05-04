«حماية المستهلك» يشن حملات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك ، أن أفرع الجهاز في المحافظات البالغ عددها 20 فرعا أجرت حملات تفتيشية على مواقف السيارات ومحطات الوقود صباح اليوم الخميس، لمتابعة مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وبيع السولار بسعر 8.25 جنيه للتر في السوق المحلية.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتمعت أمس الأربعاء لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات استهدفت كافة مواقف الأقاليم والموقف المتواجدة في المحافظات لنقل المواطنين من مركز لآخر لمتابعة الالتزام بالتعريفات الجديدة التي حددتها المحافظات طبقا للزيادة الأخيرة على السولار، لافتة إلى أنه تم التنسيق بين المرور ومباحث التموين في المحافظات، للاشتراك في الحملات على محطات الوقود والمواقف.

وأشارت إلى أن الحملات تستهدف أيضا متابعة العمل داخل محطات الوقود بكافة أنواعها من حيث داوم الاستمرار في بيع المنتجات البترولية أو عدم الامتناع عن البيع بغرض الاحتكار بالإضافة إلى متابعة البيع بالأسعار الرسمية المعلنة من قبل الدولة.

ولفتت إلى أنه في حال وجود أي مخالفات من السائقين ورفع الأجرة عن التعريفه المقررة من المحافظين سيتم تحرير المحاضر اللازمة إذ يصل الأمر إلى سحب تراخيص السيارات بواسطة أعضاء الجهاز مما يحملون صفة الضبطية القضائية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

وتابعت: إنه في حال وجود مخالفات من محطات الوقود يتم تحرير المحاضر اللازمة بالاشتراك مع مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين للبيع بأزيد من الأسعار الرسمية والتي تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه مصر.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت أيضا تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .