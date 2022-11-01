حماية المستهلك يشن حملات على 210 منشآت بالإسكندرية ويحرر 35 محضرا

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية حملات رقابية مكثفة ويومية على الأسواق بجميع الأحياء لمنع استغلال بعض التجار سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار حرصا على الصالح العام ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتم التفتيش خلال الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك بالأسواق على فواتير السلع الغذائية والبيانات المدونة وأهمها سعر البيع للمستهلك ومطابقتها مع الأسعار في المحلات التجارية.

وقام أعضاء الحملات بإجراء محاولات شرائية بالمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وفي حالة ثبوت المخالفة يقوم المفتشون بتحرير محضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين.

من جانبه، أوضح اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، أن الجهاز خلال الأيام الـ4 الماضية شن عدة حملات مكبرة على جميع أحياء المدينة وخاصة المناطق التي وردت منها شكاوي للمواطنين فيما يختص برفع التجار للأسعار دون مبرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتضليل المستهلكين، وعدم إصدار فواتير للسلع المُباعة.

وأشار إلى أنه تم المرور على 210 منشآت تجارية خلال 4 أيام من يوم 28 وحتى 31 أكتوبر بمناطق “محطة مصر- محرم بك- باكوس- رشدي- لوران- سيدي بشر بحري- فيكتوريا- المنشية –بوالينو – العطارين- القباري- الورديان- شارع الامير لؤلؤ- الرصافة- اللبان- الإبراهيمية – بولكلي- سبورتنج- أبو سليمان- وشارع مصطفي كامل- الفلكي – العوايد- الحضرة الجديدة- أبيس”.

وأكد أنه خلال الحملات تم تحرير 35 محضرا متنوعا للمنشآت المخالفة منها: 23 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر تضليل مستهلك وإدارة المنشأة بدون ترخيص، ومحضر عدم إصدار فاتورة بيع للمستهلك.