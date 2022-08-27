«حماية المستهلك» يشن حملات على عدة محلات بالدقهلية للتصدي للغش الغذائي

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالدقهلية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش الغذائي.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد مخزن وثلاجة مواد غذائية تابع لمطعم بمدينة جمصة، لحيازته لحوم وأسماك ومواد غذائية غير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم التحفظ على 4 أطنان لحوم وأسماك ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لمخالفته قانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس.

وتم تحرير محضر ضد مطعم بناحية جمصة لحيازته 20 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إذ تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد مطاعم بناحية جمصة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير مخالفًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ويهيب مكتب حماية المستهلك بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات حفاظا على حقوقهم وصحتهم.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

وخصص جهاز حماية المستهلك خصص الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.