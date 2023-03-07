«حماية المستهلك» يشن حملات على المطاعم بالتعاون مع «سلامة الغذاء» في الأقصر

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الأقصر حملة مشتركة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الكيانات الغذائية من محلات ومطاعم بيع السلع الغذائية للتأكد من جودة السلع وصحتها قبل طرحها للمستهلكين.

وخلال الحملة على أحد المطاعم الشهيرة في المحافظة تبين وجود خطر داهم وأنظمة صرف غير فعالة وتدني عام في مستوى النظافة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من الحشرات والآفات، وعليه تم عمل تقرير فني بغلق المنشأة وإحالة الأمر للجهة المسئولة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ورصدت الحملة مخالفات بمحلات السلع الغذائية والتحفظ على 80 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و23 لفة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، عدد 8 كرتونة قمر الدين منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 52 كيلو جراما من الدواجن الغير صالحة للاستخدام الآدمي

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وأيضا لتحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا، يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى.