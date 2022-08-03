«حماية المستهلك» يشن حملات على المخابز في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، حملات مكبرة بالتنسيق مع تموين الفرافرة على المخابز والمحلات والأسواق، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين، وعدم تواجد تلاعب في الأسعار أو وزن رغيف الخبز، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

واستهدفت الحملة مخابز: «أبو هريرة، والخير، والنماء، وعثمان بن عفان، وأبوالهول، والكفاح، وعمر بن الخطاب، ومخابز مدينة الفرافرة»، ولم تسفر عن تحرير محاضر.

وأكد الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، أن العاملين بالجهاز لا يدخرون جهدا فى ملاحقة المحتكرين والمخالفين وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضبط الأسواق والتاكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأهاب مكتب حماية المستهلك بالفرافرة بضرورة الإبلاغ في حال وجود أي مخالفة.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.