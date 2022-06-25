«حماية المستهلك» يشن حملات على الأسواق تسفر عن ضبط 12 طن أغذية فاسدة وتحرير 35 محضرا

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة وموسعة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المُخالفين ومُحتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التي أشرفت عليها إدارة مراقبة الأسواق، واستهدفت أكبر مخزن لتخزين السلع الاستراتيجية والأساسية عن تحرير 35 محضرًا وضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحرر أعضاء الحملة الرقابية ممن لهم صفة الضبطية القضائية عدة محاضر للمخالفات التى تم رصدها تنوعت بين: «حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول، وعدم وجود تراخيص، وسلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار».

تأتي هذه الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، إذ يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار.