«حماية المستهلك» يشن حملات على الأسواق لمنع رفع الأسعار وحجب السلع

استمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها، وتنفيذًا لتكليفات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك، قام جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.

وردت إلى إدارة التحريات بالجهاز، معلومات تتضمن قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تفيد بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يقوم بحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر،

وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش علي المنشأة عقب اطلاع المسئول عن طبيعة أفراد الحملة تبيّن وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من (سكر- زيت طعام- سمن نباتي- خل طعام- دقيق- أرز– سجائر) بهدف حجبها عن التداول، بالإضافة إلى بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.

تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجاري العرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

وقد صرح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه تم توجيه كل مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لأية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها،

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كل الحملات على مستوى المحافظات ورصد أية ظواهر سلبية بالأسواق، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.

كما صرح رئيس الجهاز بأن المواطن سيرى دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبًا، وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين،

وأن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة المقبلة لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصرية، وأن المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة،

وأن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول، وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.