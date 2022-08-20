«حماية المستهلك» يشن حملات تفتيشية على المواقف في الوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حملة مرورية موسعة للمرور على مواقف السرفيس وسيارات الأجرة والمواقف الداخلية والخارجية ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة والاطمئنان على انتظام حركة السيارات وعدم وجود أي شكاوى من المواطنين المترددين على المواقف.

وتم التأكد من توافر المواد البترولية بكميات كبيرة وعدم تكدس السيارات ووجود الإعلان عن التعريفة بكافة المواقف، ووضع تسعيرة المواد البترولية بمحطات البنزين.

ولم يتم رصد أي شكاوى من عدم التزام السائقين بالأجرة المحددة، إذ تم التأكيد على المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن التعريفة المقرره والابلاغ عن السائقين المخالفين.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تجاوز فى رفع قيمة الاجرة أو احتكار المواد البترولية.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على كافة المنشآت لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.

وتستمر الحملات المكثفة التي يقودها جهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.