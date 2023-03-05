«حماية المستهلك» يشن حملات تفتيشية على 282 منشأة ويحرر 107 محاضر

أجرى جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشة على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمراقبة الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين، بالإضافة إلى متابعة جودة السلع المعروضة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وأيضا لتحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

قالت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك إن الحملات التي شنها الجهاز أسفرت عن المرور على ما يقارب من 282 منشأة تجارة في عدد من المحافظات لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمستهلكين، لافتة إلى أنه تبين عدم نقص أي سلع وتوافر كافة المنتجات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية قاموا بالمرور على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين، إذ تم تحرير 107 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

وأشارت إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 318 علبة سجائر مهربة من الجمارك بدون سداد الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ضبط حوالي 236 كيلو جرام لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمعرفة رجال التموين والصحة المشاركين للجهاز في حملاته على الأسواق، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا، يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى.