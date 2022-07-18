«حماية المستهلك» يشن حملات بالوادي الجديد.. وتحرير محضر لبيع السجائر بأعلى من سعرها

شن المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد ومكاتبه الفرعية بالمراكز عدة حملات مرورية بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية بالمراقبة على الأسواق ومحطات الوقود.

وشملت الحملة قيام مكتب حماية المستهلك بالفرافرة، من خلال التنسيق مع إدارة تموين الفرافرة بحملة مرورية بنطاق «مدينة الفرافرة»، للمرور على محطات الوقود وبعض المحال التجارية الموجودة بالمنطقة، ولم تسفر الحملة عن تحرير محاضر.

وتم شن حملة مرورية على مواقف سيارات الأجرة المتواجدة داخل نطاق مدينة باريس، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين، والتأكد من وضع الملصقات الخاصة بتعريفة الأجرة الجديدة على سيارات الأجرة والتنبيه على السائقين بالالتزام بها وعدم مخالفتها منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

وقام مكتب حماية المستهلك بمركز الداخلة، من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة تموين الداخلة بالمرور على المخابز البلدية «بمدينة موط»، للاطمئنان على جودة الخبز البلدي المدعم، ولم تسفر الحملة عن أي مخالفات.

كما شن مكتب حماية المستهلك بالخارجة، حملة مرورية على «حي الكلية وحي المتحف»، للتأكد من انضباط الأسواق والمحلات التجارية والتزامها بإعلان الأسعار وبجودة المنتج المعروض وبناء عليه تم تحرير محاضر للمخالفين، مثل: عدم حمل شهادات صحية.

وتم تحرير محضر لعملية بيع سجائر بأعلى من سعرها، وكذلك تم التأكد من تطبيق المنشآت للاشتراطات البيئية من سلامة وتهوية ونظافة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه لن يدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية وصون حقوق المستهلك، ودائما المواطن هو محور اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة.

وأهاب الجهاز بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلك، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة توافر السلع الاستهلاكية خاصة المحروقات والتأكد من مدى صلاحية وجودة المنتجات المعروضة بالأسواق.