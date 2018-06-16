حماية المستهلك يشن حملات بالمحافظات لمتابعة تداعيات رفع الدعم عن المحروقات

محمد مجدي: شن جهاز حماية المستهلك بعدة حملات فى محافظات قنا والمنيا وبنى سويف والفيوم والاسكندرية لمتابعة قرار خفض الدعم عن المحروقات والمواد البترولية. وقاد رئيس الجهاز اللواء دكتور راضى عبد المعطى حملات فى محافظتى الشرقية والقليوبية شملت متابعة انتظام محطات التموين فى بيع السولار و

محمد مجدي:

شن جهاز حماية المستهلك بعدة حملات فى محافظات قنا والمنيا وبنى سويف والفيوم والاسكندرية لمتابعة قرار خفض الدعم عن المحروقات والمواد البترولية.

وقاد رئيس الجهاز اللواء دكتور راضى عبد المعطى حملات فى محافظتى الشرقية والقليوبية شملت متابعة انتظام محطات التموين فى بيع السولار والبنزين بالسعر الرسمى المحدد كما شملت ايضا مواقف السرفيس والتاكد من توزيع منشور التعريفة الجديدة الصادر عن المحافظ وجارى المتابعة واستكمال الحملات.

وتم تحرير مخالفة لإحدى محطات الوقود في محافظة الشرقية وتحويل صاحب المحطة الي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.