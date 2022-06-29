«حماية المستهلك» يستعد لإجراء حملات شراء مكثفة للسجائر بالأسواق لمتابعة تطبيق نظام «رمز الاستجابة السريع»

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستعد لإجراء حملات شراء مكثفة للسجائر فى الأسواق لمراقبة ومتابعة تطبيق نظام «رمز الاستجابة السريع» (QR).

وقرر جهاز حماية المستهلك إلزام جميع شركات السجائر العاملة فى مصر بتطبيق نظام الاستجابة السريع «QR» على كل علبة تباع للمواطنين، ومن خلاله يمكن للمستهلك معرفة السعر وتاريخ الإنتاج والشركة المنتجة، بدلا من كتابة السعر على العلب.

قال حسام الدين لـ«المال»، إنه سيتم شراء السجائر باستمرار من الباعة والتوكيلات والمحلات التجارية التى تقوم ببيعها خلال الأيام المقبلة، وذلك لمتابعة السعر الحقيقى، ومطابقته على رمز الاستجابة «QR»، لضمان عدم بيع السجائر بأسعار مرتفعة.

جدير بالذكر أن التطبيق سيكون متاحا على جميع الهواتف بالنظامين «أندرويد» و«OIS»، ليستطيع أى هاتف فتح الـ«QR» كود من خلاله.

وأضاف حسام الدين أنه فى حالة مخالفة نظام الاستجابة السريع «QR» سيتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة السلوك الخادع، ولن يتم التصالح فى تلك القضايا إلا بعد الرجوع للجهاز.

ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.