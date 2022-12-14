حماية المستهلك يستدعي بعض سيارات موديلات سيات ليون وتوليدو

أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء لبعض سيارات موديلات سيات ليون وسيات توليدو موديل 2013 – 2014 – 2015.

وقال الجهاز في بيان له مساء اليوم: إن الحملة تأتي بالتعاون مع شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيات فى مصر، لفحص وتغيير الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق إذا لزم الأمر.

وأضاف الجهاز أن الهدف من الحملة عو الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي.

ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19178 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.