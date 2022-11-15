«حماية المستهلك» يرجح تراجع أسعار السيارات فى السوق المحلية %10

رجح مصدر مسئول داخل جهاز حماية المستهلك تراجع أسعار السيارات فى السوق المحلية بنسبة لا تقل عن %10 خلال الفترة المقبلة، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى مشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين من الخارج، الذى سيرفع من حجم المعروض فى السوق المحلية، ويسهم فى تراجع الأسعار تدريجيًا.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن قانون الاستيراد خاص بالمغتربين فقط، وليس له أى صلة أو علاقة بحاجزى السيارات من الوكلاء فى مصر.

ولفت إلى أن وزارة المالية هى الجهة المنوطة بإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والإشراف على الكميات المستوردة من الخارج.

يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ووفقًا للقانون يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عنها، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد.

ويحول هذا المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون، بنسبة %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة و”الجدول”.

كما ينص مشروع القانون على أنه يتم استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

وعلى صعيد آخر، أشار المصدر إلى أن جهاز حماية المستهلك ليس له أى دور فى مراقبة استيراد سيارات المغتربين من الخارج.

وأضاف أن الجهاز مستمر فى متابعة أزمة الحاجزين للوحدات مع الوكلاء المحليين فى مصر، أما بالنسبة لسيارات المغتربين فهناك جهات منوطة بالإشراف عليها وتسليمها للحاجزين.

وأكد أن تيسير عملية الاستيراد فى ظل القانون الجديد سيزيد من المعروض فى السوق، وسيتيح الفرصة أمام المواطنين لشراء السيارات بالأسعار المناسبة.

وتوقع المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات سابقة حل مشكلة أسعار السيارات الفترة المقبلة، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء ومشروع قانون الاستيراد للمغتربين.

وقال إن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على السوق، ناصحًا الراغبين فى شراء سيارات “اهدوا ومتقارنوش بالأسعار دلوقتي”.

وأضاف رئيس الجهاز أن من يريد شراء سيارة عليه أن يقارن بالسعر الأصلي، قائلًا “سنعود للأسعار الأصلية للسيارات”.

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة فى حجم المعروض من السيارات، موضحًا أن مشروع قانون استيراد المغتربين سيسهم فى دخول نحو نصف مليون مركبة للسوق المحلية.