حماية المستهلك يراقب عملية استدعاء 11.1 ألف سيارة هوندا

أحمد شوقي:يتابع جهاز حماية المستهلك تطورات عملية استدعاء نحو 11,1 ألف سيارة تابعة للعلامة التجارية هوندا في مصر؛ من خلال تقارير دورية يرفعها مسئولو شركة النيل للتجارة والهندسة وكيل هوندا في مصر؛ بشأن التقدم في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة بمراكز الخدمة المعتمدة والتي تشمل 5 طرازات. وا

أحمد شوقي:



يتابع جهاز حماية المستهلك تطورات عملية استدعاء نحو 11,1 ألف سيارة تابعة للعلامة التجارية هوندا في مصر؛ من خلال تقارير دورية يرفعها مسئولو شركة النيل للتجارة والهندسة وكيل هوندا في مصر؛ بشأن التقدم في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة بمراكز الخدمة المعتمدة والتي تشمل 5 طرازات.

واستدعت شركة هوندا – مصر؛ مصر خلال العام الماضي؛ 11157 سيارة تتوزع بين 5 طرازات؛ هي أكورد وجاز، وستي، وسيفيك، وسي آر في؛ بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز إن سبب هذه الاستدعاءات هو فحص واستبدال مشغل الوسائد الهوائية؛ بعد العيوب التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي والتي طالت العديد من العلامات التجارية؛ والتي على إثرها تم استدعاء ملايين السيارات على مستوى العالم.

وأوضح أن الاستدعاءات التي يجري تنفيذها حاليًا تشمل طراز هوندا أكورد موديلات 2004- 2007، و هوندا جاز موديلات 2002- 2005، وهوندا سيتي موديلات 2008- 2013، وهوندا سيفيك موديلات 2002- 2010، وسي آر في موديلات 2002- 2009.

وأضاف أنه وفقًا للحصر الذي تم إجراؤه بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك ووكيل هوندا في مصر؛ تبين أن السيارات التي ينطبق عليها هذا الاستدعاء يقدر عددها بـ 11157 وحدة؛ ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن؛ مشيرًا إلى أن عمليات الاستدعاء في مصر تستغرق وقتًا طويلًا بسبب تباطؤ ملاك السيارات في التقدم إلى مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة؛ خوفًا من تحمل أعباء مالية؛ رغم تأكيد الجهازالمستمر والوكلاء على أن هذه الإصلاحات تتم على نفقة الوكيل بشكل كامل دون تحمل العميل أية تكاليف.

وبدأت هوندا العالمية خلال العام الماضي تنفيذ خطة لاستدعاء نحو 2,2 مليون سيارة؛ بسبب عيوب في الوسائد الهوائية الموردة من قبل شركة تاكاتا الهندية.

ويكتفي وكيل هوندا حاليًا بتسويق طرازين اثنين فقط من منتجات العلامة التجارية اليابانية وهما سيفيك وهوندا؛ حيث باعت السيارتان خلال العام الماضي 155 وحدة موزعة بواقع 71 سيارة لهوندا سيتي و84 سيارة لهوندا سيفيك. وخلال الربع الأول من 2017 لم يتم بيع سوى 6 وحدات من طراز سيفيك فيما لم تسجل سيتي مبيعات بشكل نهائي. ويعكس هذا الأداء التداعيات السلبية لأزمة تقلبات أسعار الصرف على شركات السيارات خلال الشهور الماضية والتي قام الوكلاء على إثرها بزيادة اسعار منتجاتهم بشكل كبير وأحيانًا مبالغ فيه؛ وهو ما ترتب عليه إحجام العملاء عن الشراء.