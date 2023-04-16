«حماية المستهلك» يراقب توافر السلع تزامنا مع قدوم عيد الفطر

راقب جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات توافر السلع الغذائية بمختلف أنواعها تزامنا مع قدوم أعياد الفطر وشم النسيم تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك.

تأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الجهاز أجرى حملات تفتيشية موسعة على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة توافر السلع وعدم احتكارها لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، بالإضافة إلى متابعة توافر الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين وفقا لقرار الحكومة.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن تحرير 112 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين في محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنينن لافتة إلى أن الحملات جاءت بالاشتراك مع مدريات الصحة والطب البيطري والتموين والحكم المحلي كلا في محافظته.

أشارت إلى أن الحملات مستمرة الفترة الحالية والقادمة للعمل على توفير كافة احتياجات المستهلكين من الأغذية قبل قدوم عيد الفطر، وعدم التلاعب بالأسعار خاصة السلع التي يحتاجها المستهلكين في تلك الفترة، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم والساعة حتى في أيام العطلات الرسمية للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.