«حماية المستهلك» يراقب بيع السجائر بالأسعار المعلنة.. ويحرر 7 محاضر للبيع بأزيد من السعر

راقبت أفرع جهاز حماية المستهلك في كل المناطق بالمحافظات المختلفة الأكشاك والمحال التجارية المخصصة لبيع السجائر من خلال عمل محاولات شراء للتأكد من بيعها بالأسعار المعلنة وعدم البيع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي بعد ورود عدة شكاوى للجهاز من المواطنين بذلك.

قالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية قاموا بعمل محاولات شراء السجائر من عدد من الأكشاك المتواجدة على الأرصفة في الشوارع المختلفة للتأكد من بيعها بالأسعار المعلنة، لافتة إلى أنه تم ضبط 155 علبة سجائر في أسيوط للبيع بأزيد من السعر الرسمي المعلن من الشركة المنتجة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أعضاء الجهاز تمكنوا من ضبط 75 علبة سجائر مهربة ولا يوجد عليها أي بيانات تدل على تصنيعها وتباع للمواطنين على أنها محلية الصنع، لافتة إلى أنه تم تحرير 7 محاضر لبيع السجائر بأزيد من سعرها الرسمي في محافظات مختلفة.

وأشارت إلى أن عقوبة بيع السجائر بأعلى من معدلها الطبيعي تصل إلى مليون جنيه في حال تكرار تلك البيع مرة أخرى، لافتة إلى أنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقا لقانون حماية المستهلك.

وطالبت المصادر المواطنين بضرورة إبلاغ الجهاز عن التجار الذين يقومون ببيع السجائر أو أي سلعة بأعلى من معدلها الطبيعي من خلال الأرقام أو الصفحات التي خصصها الجهاز لاستقبال الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.