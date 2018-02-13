حماية المستهلك يدرس مقترحات عز العرب لحل أزمة فولفو

أحمد شوقى:يدرس جهاز حماية المستهلك، المقترحات التى تقدمت بها مجموعة عز العرب للسيارات-وكيل فولفو- لحل عشرات الشكاوى التى تقدم بها عملاء العلامة السويدية، المتعلقة بناقل الحركة وكفاءة المحرك فى طرازى S60 وS80.قال مصدر لـ«المال»، إن شكاوى العملاء ركزت على عدم كفاءة محرك السيارة، وناقل

أحمد شوقى:

يدرس جهاز حماية المستهلك، المقترحات التى تقدمت بها مجموعة عز العرب للسيارات-وكيل فولفو- لحل عشرات الشكاوى التى تقدم بها عملاء العلامة السويدية، المتعلقة بناقل الحركة وكفاءة المحرك فى طرازى S60 وS80.

قال مصدر لـ«المال»، إن شكاوى العملاء ركزت على عدم كفاءة محرك السيارة، وناقل الحركة الخاص بسيارات اشتراها العملاء من الطرازين، موديلات من 2011-2015؛ موضحًا أن الشركة الأم تغلبت على المشكلة فى الموديلات الأحدث.

بالنسبة للمقترحات التى تقدم بها الوكيل؛ قال المصدر إن أهم المقترحات تتمثل فى مد فترة الضمان إلى 6 أعوام بدلًا من 5 أو لمسافة 200 ألف كم، بدلًا من 150 ألف كم، بما يضمن إصلاح السيارات على نفقة الوكيل دون تحميل العملاء أى نفقات، أو إجراء عملية استبدال لمحركات السيارة أو ناقل الحركة.

ولفت إلى أن مد فترة الضمان يستهدف إصلاح السيارات التى خرجت من الضمان، لأن الشركة كانت تطالب العملاء بتحمل تكاليف صيانتها؛ وأنها أرسلت لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية خطابًا من الجهاز لإطلاع المسئولين بها عن تفاصيل الأزمة.

أضاف أنه بعد الاستقرار على سبل حل الشكاوى الخاصة بالعملاء، يصدر بها قرار من جهاز حماية المستهلك، وعرضها على العملاء لحل مشكلاتهم بشكل ودى، والاختيار بين السبل المتاحة، سواء القبول بمد فترة الضمان أو استبدال الجزء المعيب من السيارة أو أى إجراء آخر يراه الجهاز.

أشار إلى أن بعض العملاء يطالبون باستبدال السيارة بأخرى حديثة، دون تحمل أى تكاليف، ومن ثم يدرس الجهاز حالة كل سيارة، لتقرير إمكانية استبدالها من عدمه لافتًا إلى أن بعض الشكاوى ربما لا تكون حقيقية.

يقول أحد عملاء فولفو، الذين تقدموا بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، إن سيارته موديل 2011، واكتشف تراجع كفاءة محرك السيارة إلى %52 بعد قطعها 83 ألف كم فقط.

استطرد أنه تواصل مع الوكيل وجهاز حماية المستهلك، فكان الرد أن السيارة خرجت من الضمان، ومن ثم طالبوه بتحمل تكاليف الصيانة، وتغير المحرك، لكنه أشار إلى أنه أجرى الصيانات الدورية للسيارة بمراكز خدمة «عز العرب»، ولم يخبر بمشكلة المحرك، رغم أن الوكيل اعترف لاحقًا بوجود مشكلة، ومد فترة الضمان إلى 5 أعوام أو إلى 150 ألف كم أيهما أقرب.

أضاف أن عدد العملاء الذين يواجهون مشكلات مع الوكيل حاليا يصل إلى 150 مالك سيارة، وتتنوع المشكلات لكن أهمها المحرك أو ناقل الحركة، مضيفًا أن مشكلة المحرك تداركتها الشركة فى موديل 2016 عبر تغييره من T4 إلى T3.

قال مصدر مسئول فى مجموعة عز العرب، إن الشركة تقوم بالتعامل بشكل مباشر مع شكاوى العملاء، وكل من تثبت صحة دعواه تحل مشكلته من خلال مراكز الخدمة المعتمدة؛ فى إطار حرص الشركة على الحفاظ على سمعة العلامة التجارية فى السوق المحلية، مضيفًا أن الشكاوى تعتبر أمرًا خاصًا بالوكيل وعملائه.