«حماية المستهلك» يحرر 92 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية والإعلان عن الأسعار في المحافظات

تواجدت أفرع جهاز حماية المستهلك في المحافظات لمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان التجار عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك.

وقالت مصادر داخل الجهاز، إنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية في المحافظات منها الحكم المحلي والرقابة الإدارية والتموين وسلامة الغذاء وأعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومدى التزام التجار بتلك القرارات التي أصدرتها الحكومة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات التي شنتها أفرع الجهاز في مختلف المحافظات أسفرت عن تحرير 92 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر للمستهلكين بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية لعددا من العاملين في المطاعم والمحال الغذائية المعروفة في المحافظات تدل على خلوها من أي أمراض.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق ومنع احتكار أي سلعة غذائية بهدف طرحها في الأسواق بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة للجهاز من قبل الأرقام المخصصة وصفحات الجهاز على وسائل التواصل الاجتماعي والمخصصة لاستقبال الشكاوى.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.