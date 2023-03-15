«حماية المستهلك» يحرر 45 محضرا لمنشآت تجارية مخالفة بالإسكندرية

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الإسكندرية حملات مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع بالإضافة إلى متابعة جودة السلع المقدمة للمستهلكين.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ الغير ملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

أسفرت الحملات عن المرور على 277 منشأة تجارية، بالإضافة إلى تحرير 45 محضرًا للمنشآت المخالفة فضلا عن ضبط 39 محلا للسلع الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير لجموع المستهلكين، وتضليل المستهلكين بالبيع بأزيد من السعر المُعلن.

وخلال الحملة تم ضبط 5 براميل مخلل يصل وزن الواحد 135 كجم بأحد المصانع بمنطقة أم زغيو، وذلك للاشتباه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 15 كجم من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية بأحدى محلات الجزارة بمنطقة العجمى.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي لمنع استغلال المواطنين والمبالغة في أسعار السلع بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع بهدف طرحها بسعر أعلى من معدلها الطبيعي في رمضان.