«حماية المستهلك» يحرر 38 مخالفة بيع بأعلى من السعر في بني سويف

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في بني سويف، حملة مكبرة على الأسواق وبعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ببا، للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين، ومتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

الحملة تمكنت من تحرير 8 جنح عدم الإعلان عن الأسعار، وجنحة عدم إصدار فواتير، وأخرى للبيع بأزيد من السعر المقرر، وجنحة بيع أسطوانات بوتاجاز بدون تصريح.

وتم تحرير 4 محاضر جنح عدم اتباع الاشتراطات الصحية، و21 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وجنحة لمركز علاج طبيعي بدون ترخيص، وأخرى لعيادة طبية تحتوي على جهاز أشعة بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تم إعدام 33 كيلو جرام أغذية تالفة، وسحب 13 عينة أغذية لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتستمر الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وخصص جهاز حماية المستهلك عدة وسائل لتلقي بلاغات المواطنين سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.

كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون.